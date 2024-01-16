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Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Сьогодні 00:06 3052 0
Кубок африканських націй-2023: календар, результати

Джерело - Чемпіон.

34-й розіграш Кубка африканських націй відбувається з 13 січня по 11 лютого 2024 року у Кот-д'Івуарі.

Матчі турніру відбуваються на шести стадіонах у п'яти містах - Абіджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На груповій стадії команди боротимуться в шести квартетах. Дві найкращі команди кожної групи разом із чотирма найкращими командами, що посіли третє місце, проходять до 1/8 фіналу.

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За трофей борються 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу. Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.

В Україні матчі Кубка африканських націй у Кот-д’Іварі покаже платформа MEGOGO. Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на каналах її OTT-платформи.

Груповий турнір
Група А
  • 13 січня. 22:00. Кот-д'Івуар - Гвінея-Бісау 2:0 (відеоогляд матчу)
  • 14 січня. 16:00. Нігерія - Екваторіальна Гвінея 1:1 (відеоогляд матчу)
  • 18 січня. 16:00. Екваторіальна Гвінея - Гвінея-Бісау
  • 18 січня. 19:00. Кот-д'Івуар - Нігерія
  • 22 січня. 19:00. Екваторіальна Гвінея - Кот-д'Івуар
  • 22 січня. 19:00. Гвінея-Бісау - Нігерія

Група В

  • 14 січня 19:00. Єгипет - Мозамбік 2:2 (відеоогляд матчу)
  • 14 січня. 22:00. Гана - Кабо-Верде - 1:2 (відеоогляд матчу)
  • 18 січня. 22:00. Єгипет - Гана
  • 19 січня. 16:00. Кабо-Верде - Мозамбік
  • 22 січня. 22:00. Мозамбік - Гана
  • 22 січня. 22:00. Кабо-Верде - Єгипет

Група С

  • 15 січня. 16:00. Сенегал - Гамбія - 3:0 (відеоогляд матчу)
  • 15 січня. 19:00. Камерун - Гвінея - 1:1 (відеоогляд матчу)
  • 19 січня. 19:00. Сенегал - Камерун
  • 19 січня. 22:00. Гвінея - Гамбія
  • 23 січня. 19:00. Гамбія - Камерун
  • 23 січня. 19:00. Гвінея - Сенегал

Група D

  • 15 січня. 22:00. Алжир - Ангола 1:1
  • 16 січня. 16:00. Буркіна-Фасо - Мавританія
  • 20 січня. 16:00. Алжир - Буркіна-Фасо
  • 20 січня. 19:00. Мавританія - Ангола
  • 23 січня. 22:00. Ангола - Буркіна-Фасо
  • 23 січня. 22:00. Мавританія - Алжир

Група E

  • 16 січня. 19:00. Туніс - Намібія
  • 16 січня. 22:00. Малі - ПАР
  • 20 січня. 22:00. Туніс - Малі
  • 21 січня. 22:00. ПАР - Намібія
  • 24 січня. 19:00. Намібія - Малі
  • 24 січня. 19:00. ПАР - Туніс

Група F

  • 17 січня. 19:00. Марокко - Танзанія
  • 17 січня. 22:00. ДР Конго - Замбія
  • 21 січня. 16:00. Марокко - ДР Конго
  • 21 січня. 19:00. Замбія - Танзанія
  • 24 січня. 22:00. Замбія - Марокко
  • 24 січня. 22:00. Танзанія - ДР Конго

Матчі плей-оф

1/8 фіналу - 28-31 січня;

1/4 фіналу - 2-3 лютого;

Півфінали - 7 лютого;

Матч за третє місце - 10 лютого;

Фінал - 11 лютого.

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