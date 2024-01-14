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Лілль переміг Лор'ян, Ліон поступився Гавр: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 18 туру Ліги 1
Сьогодні 20:15 488 0
Лілль переміг Лор'ян, Ліон поступився Гавр: результати матчів Ліги 1
#Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Ліон, #Лор'ян, #Мец, #Нант, #ПСЖ, #Тулуза, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 18-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
18 тур, 14 січня

Лілль - Лор’ян 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Девід, 2:0 - 90 Кабелла, 3:0 - 90+3 Жегрова

Монпельє - Брест 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Маньєтті, 2:0 - 90+1 Ле Дуарон

Мец - Тулуза 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 13 Сьєрро (пен)

Нант - Клермон 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Ніколсон, 1:1 - 47 Молле. 1:2 - 89 Аллевіна

Гавр - Ліон 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Льоріс, 2:0 - 50 Саббі, 2:1 - 54 Ляказетт, 3:1 - 62 Опері

Сьогодні, 14 січня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще одна зустріч:

21:45. Ланс - ПСЖ

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