Лаціо здолав Лечче, Кальярі обіграв Болонью: результати матчів Серії А

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#Болонья, #Кальярі, #Лаціо, #Лечче, #Мілан, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 січня, у 20-му турі італійської Серії А Лаціо вдома переграв Лечче.

Чемпіонат Італії - Серія А 
20 тур, 14 січня

Лаціо - Лечче 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Андерсон

Кальярі - Болонья 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Орсоліні, 1:1 - 31 Петанья. 2:1 - 69 автогол Калафіорі

Сьогодні, 14 січня, у 20-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

19:00. Фіорентина - Удінезе

21:45. Мілан - Рома

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