Лаціо здолав Лечче, Кальярі обіграв Болонью: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 січня, у 20-му турі італійської Серії А Лаціо вдома переграв Лечче.
Чемпіонат Італії - Серія А
20 тур, 14 січня
Лаціо - Лечче 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 58 Андерсон
Кальярі - Болонья 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 24 Орсоліні, 1:1 - 31 Петанья. 2:1 - 69 автогол Калафіорі
Сьогодні, 14 січня, у 20-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:
19:00. Фіорентина - Удінезе
21:45. Мілан - Рома
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