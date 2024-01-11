Київ Кепіталз переграв Кременчук у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Київ Кепіталз утретє в сезоні перемогли Кременчук у чемпіонаті України.
Матч завершився з рахунком 5:3.
Чемпіонат України
11 січня
Київ Кепіталз - Кременчук 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Шайби: 1:0 – Безуглий (Койда, Берднікс), 02:26. 1:1 – Брага, 13:16. 2:1 – М. Олійник (Дворник, Кривоножкін), 19:49. 3:1 – Кривоножкін (М. Олійник, Дворник), 31:04. 3:2 – Лялька (Целогородцев), 41:17. 3:3 – Матвієнко (Матусевич, Середницький, - більш.), 48:13. 4:3 – Кривоножкін (Таран, Секірко, - більш.), 57:09. 5:3 – Панченко (Черненко), 57:40
Раніше Сокіл дотиснув Дніпро.