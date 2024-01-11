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Київ Кепіталз переграв Кременчук у чемпіонаті України

Сьогодні 20:39 181 0
Київ Кепіталз переграв Кременчук у чемпіонаті України
#Кременчук, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Київ Кепіталз утретє в сезоні перемогли Кременчук у чемпіонаті України.

Матч завершився з рахунком 5:3.

Чемпіонат України

11 січня

Київ Кепіталз - Кременчук  5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – Безуглий (Койда, Берднікс), 02:26. 1:1 – Брага, 13:16. 2:1 – М. Олійник (Дворник, Кривоножкін), 19:49. 3:1 – Кривоножкін (М. Олійник, Дворник), 31:04. 3:2 – Лялька (Целогородцев), 41:17. 3:3 – Матвієнко (Матусевич, Середницький, - більш.), 48:13. 4:3 – Кривоножкін (Таран, Секірко, - більш.), 57:09. 5:3 – Панченко (Черненко), 57:40

Раніше Сокіл дотиснув Дніпро.

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