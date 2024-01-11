Головне
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 11:58 38817
Завацька програла Інгліс у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 10:39 284
Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
Сьогодні 10:11 258
Прометей зазнав поразки від Парижа в Єврокубку
Сьогодні 09:25 369
Костюк програла Остапенко на турнірі в Аделаїді
Сьогодні 08:39 380
Стародубцева переграла Дарт у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:24 325
Ястремська вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 432
Як грали договірні матчі в українському футболі
Сьогодні 06:35 39580
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 05:23 4765
Клуби УПЛ створили новий телепул
Вчора 20:10 968
Прямі трансляції

Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря

Пісню Помаранчеве серце Оля Ракіцька присвятила своєму чоловіку та чинному чемпіону України
Сьогодні 12:57 5637 0
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно дружина футболіста Шахтаря Оля Ракіцька відновила свою музичну кар’єру. Повернення вийшло голосним. Прем’єра пісні “Помаранчеве серце” відбулася у Гамбурзі перед матчем Ліги чемпіонів Шахтар – Антверпен. Тоді ж Оля презентувала і кліп, головними героями якого стали уболівальники донецького клубу, які взяли безпосередню участь у його створенні: кожен учасник масових сцен був фаном Шахтаря, а прихильники команди з різних куточків світу надіслали власні відео, де під приспів "Помаранчевого серця" демонстрували фірмові шахтарські молотки, стрибали та обіймалися.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olya Rakitska (@olya_rakitska)

В підсумку за кілька тижнів кліп зібрав понад 110 тисяч переглядів на YouTube і надихнув не тільки чоловіка Олі, а й всю команду Шахтаря з її багаточисленною армією фанів 

Наступна пісня українки “В цей Новий рік” стало вірусною в Tik-Tok,  

Слова цієї пісня справді вразили мене,  - зізнався в інтерв’ю Чемпіону Ярослав Ракіцький. - “В цей Новий рік я попрошу одне у Бога, Щоб мир прийшов у наш світ, а в Україну - перемога”. Немає сумнівів, що це  головне бажання для всіх українців.. І я дуже хочу, щоб перемога прийшла якнайшвидше. У 2024 році. А взагалі-то мене надихають всі пісні дружини. Це і “Сонце”, яка присвячена нашій доньці Ярославі. І “Мой город”, який незабаром отримає українську версію. Для мене Оля - найкраща!  

Зараз українка наполегливо працює відразу над чотирма новими піснями, які вийдуть в найближчі тижні. При цьому Ракіцька тримає себе у чудовій фізичній формі, зайвим свідоцтвом чого є ці фото. 

 

Коментарі ()
Популярне зараз
Льюїс назвав суперника з найсильнішим ударом у кар'єрі Льюїс назвав суперника з найсильнішим ударом у кар'єрі 1099
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 39580
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 4765
Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу Жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдингу 1352
Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико Дружина Луніна промовисто відреагувала на невдалу гру Кепи в матчі Реал - Атлетико 7573
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу естафету у Рупольдингу 3089
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87275
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 39580
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31011
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 17735 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 125549
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92460