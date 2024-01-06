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Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря

Пісню Помаранчеве серце Оля Ракіцька присвятила своєму чоловіку та чинному чемпіону України
Сьогодні 15:39 329 0
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно дружина футболіста Шахтаря Оля Ракіцька відновила свою музичну кар’єру. Повернення вийшло голосним. Прем’єра пісні “Помаранчеве серце” відбулася у Гамбурзі перед матчем Ліги чемпіонів Шахтар – Антверпен. Тоді ж Оля презентувала і кліп, головними героями якого стали уболівальники донецького клубу, які взяли безпосередню участь у його створенні: кожен учасник масових сцен був фаном Шахтаря, а прихильники команди з різних куточків світу надіслали власні відео, де під приспів "Помаранчевого серця" демонстрували фірмові шахтарські молотки, стрибали та обіймалися.

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Допис, поширений Olya Rakitska (@olya_rakitska)

В підсумку за кілька тижнів кліп зібрав понад 110 тисяч переглядів на YouTube і надихнув не тільки чоловіка Олі, а й всю команду Шахтаря з її багаточисленною армією фанів 

Наступна пісня українки “В цей Новий рік” стало вірусною в Tik-Tok,  

Слова цієї пісня справді вразили мене,  - зізнався в інтерв’ю Чемпіону Ярослав Ракіцький. - “В цей Новий рік я попрошу одне у Бога, Щоб мир прийшов у наш світ, а в Україну - перемога”. Немає сумнівів, що це  головне бажання для всіх українців.. І я дуже хочу, щоб перемога прийшла якнайшвидше. У 2024 році. А взагалі-то мене надихають всі пісні дружини. Це і “Сонце”, яка присвячена нашій доньці Ярославі. І “Мой город”, який незабаром отримає українську версію. Для мене Оля - найкраща!  

Зараз українка наполегливо працює відразу над чотирма новими піснями, які вийдуть в найближчі тижні. При цьому Ракіцька тримає себе у чудовій фізичній формі, зайвим свідоцтвом чого є ці фото. 

 

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