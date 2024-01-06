Інтер здолав Верону, Монца переграла Фрозіноне: результати матчів 19 туру Серії А

Результати матчів 19 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 січня, у 19-му турі італійської Серії А відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

19 тур, 6 січня

Верона - Інтер 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Мартінес, 1:1 - 74 Анрі, 2:1 - 90+4 Фраттезі

Фрозіноне - Монца 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Мота, 0:2 - 45 Карбоні, 0:3 - 55 автогол Суле, 1:3 - 56 Харруї, 2:3 - Суле (пен)

Сьогодні, 6 січня, у 19-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

19:00. Лечче - Кальярі

21:45. Сассуоло - Фіорентина

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