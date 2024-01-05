Санітра: Мандзин впорався з психологічним тиском

Віталій Мандзин впорався з психологічним тиском у спринті в Обергофі.

Про це розповів головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Хороший дебют: впорався з психологічним тиском, показав хороші два кола. На третьому вже, але загалом скажу, що порадував. Для мене цей перший старт року — хороша перевірка того, де ми перебуваємо і як нам далі рухатися до чемпіонатів Європи та світу.