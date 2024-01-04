Дайч: Я не бачу сенсу в зимовій паузі в АПЛ

Англійській Прем'єр-лізі не потрібна зимова пауза.
Про це заявив головний тренер Евертона Шон Дайч.
"Я не бачу в цьому сенсу після стількох зіграних матчів у грудні. Було б краще перенести один чи два матчі на січень, щоби розподілити навантаження. Це найкращий сценарій. Коли ігор багато, то великі команди перемагають частіше завдяки кращому складу.
Але коли в тебе не так багато гравців, ти приречений на невдачу, коли хтось отримує травму. Я буду здивований, якщо ця перерва не зникне просто", – сказав Дайч.