Баварія визначилась з наступним головним тренером

У Баварії вирішили, хто стане наступником Томаса Тухеля.

Про це повідомляє Sport.es.

Новим головним тренером команди керівництво клубу хоче бачити Хабі Алонсо, який зараз очолює Баєр.

За інформацією джерела, Алонсо також розглядали в якості наступника Карло Анчеллотті в Реалі, але після того, як "вершкові" продовжили контракт з чинним тренером, головним претендентом на 42-річного іспанця стала Баварія.

Для того, щоб призначити Алонсо на пост головного тренера, мюнхенцям буде потрібно домовитися з Баєром про викуп його контракту (угода діє до 2026 року).

Алонсо тренує Баєр з жовтня 2022 року. Наразі команда лідирує у Бундеслізі.

Раніше повідомлялося, що Баварія та Арсенал зацікавлені у трансфері захисника Баєра.