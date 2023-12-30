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Емполі з Коваленком розписав мирову з Кальярі, Мілан переграв Сассуоло: результати 18 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 18-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

18 тур, 30 грудня

Аталанта - Лечче 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Лукман

Кальярі - Емполі 0:0

Українець Віктор Коваленко провів на полі 84 хвилини. Результативними діями не відзначився

Удінезе - Болонья 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Перейра, 2:0 - 48 Лукка, 3:0 - 52 Паєро

Верона - Салернітана 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 48 Чауна

Мілан - Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 59 Пулішич

Сьогодні, відбудеться ще 1 матч у Серії А:

21:45 Ювентус - Рома

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