Евертон з Миколенком поступився Тоттенгему, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ

Результати 18 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

18 тур, 23 грудня

Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Боуен, 2:0 - 78 Кудус

Лутон - Ньюкасл 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Таунсенд

Ноттінгем - Борнмут 2:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Еланга, 1:1 - 50 Соланке, 1:2 - 57 Соланке, 2:2 - 74 Вуд, 2:3 - 90+3 Соланке

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Тоттенгем - Евертон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Рішарлісон, 2:0 - 18 Сон Хин Мін, 2:1 - 82 Гомеш

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч.

Фулгем - Бернлі 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Одобер, 0:2 - 66 Берге

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

19:30 Ліверпуль - Арсенал

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