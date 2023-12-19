Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."

Джерело - Чемпіон.

Мирон Маркевич про новорічний подарунок з дитинства та казкових персонажів, в існування яких зірковий український тренер щиро вірив до 12 років.

Хата, сіно та краса

У 90-х святкував зустріч нового року в Карпатах. В горах, в сільській хаті. Спали на сіні. Навколо хати була така краса! Це запам'яталося. Тоді ще в Карпатах працював.

Під бій курантів зазвичай прошу Бога, щоб всі мої близькі були здорові і хвороби обходили їх стороною.

Новорічний подарунок

Найбільш вражаючі подарунки - з дитинства. Був щасливий, коли в 1956 році наші родичі, які проживають в США, прислали мені посилку з Америки - залізницю з паровозиком.

Є у мене і новорічна традиція - 31 грудня з друзями ходити в лазню. Головне, щоб не було надто сильно натоплено. 90 градусів - більше не потрібно.

Святий Миколай і різочка

У Західній Україні в роки мого дитинства діти більше чекали Святого Миколая, ніж Діда Мороза. У дитячому садку, а потім і в школі в переддень Нового року до нас приходили Дід Мороз зі Снігуронькою. Але ми їх чекали не так сильно, як появу Святого Миколая. 19 грудня мене виводили на вулицю, в поле бабуся запалювала вогонь - щоб Святий Миколай спустився з небес і приніс нам подарунки. Хтось тим часом переодягався в чорта, хтось в Святого Миколая. Далі починалося театралізоване дійство. Ми поверталися в будинок, потім до нас заходили чорт та Святий Миколай. Якщо дитина протягом року вів себе погано, чорт міг подарувати різочку - щоб дитину покарали за непослух. За легендою чорт пильно стежив за неслухняними дітьми. Чесно кажучи, іноді чорт мені вручав цей не найбажаніший подарунок - я був не сильно слухняним хлопчиком в дитинстві. У батька були припасені різочки. Але частіше все ж подарунки мені вручав Святий Миколай. Мати десь діставала мандарини, для нас тоді це був межа мрій! Я довго вірив у цих казково-новорічних героїв - до 10-12 років.

12 днів вітань

З дитинства ми відзначали два Різдва - католицьке (дід по маминій лінії був поляком) і православне. Більше, звичайно, православне. Вся сім'я збиралася за столом, шанували традиції.

Останні роки мене вітають з Різдвом протягом 12 днів. Напередодні 25 грудня телефонували колишні гравці-легіонери - бразильці, аргентинці, які є католиками. Решта дзвонить вже напередодні православного Різдва. У мене взагалі новорічні свята асоціюються з чимось світлим. Новий рік плавно переходить в Різдво, яке для мене є ще більшим святом. Це завжди були дуже хороші дні - немає тренувань, можна побути з родиною. Чим старше стаєш, чим більше дорожиш таким часом ...

Вибір Маркевича

"Один вдома" або "Вечори на хуторі біля Диканьки"?

Один вдома. Бачу в цьому пацані себе - у мене був такий же характер. Хоча "Вечори на хуторі біля Диканьки" мені теж подобаються.

Салат "Олів'є" або качка з яблуками?

Ми виросли на салаті Олів'є

Шампанське "Вдова Кліко" або коньяк "Хеннесі"?

Нехай буде Вдова Кліко. Хоча мені також подобаються й інші сорти шампанського.

Гірськолижний спорт або катання на ковзанах?

У дитинстві грав у хокей. Виступав у складі дитячої хокейної команди на першість міста та області. У нас взагалі тоді хокей на хорошому рівні було розвинений в регіоні. Тому виберу катання на ковзани.

Особиста справа

Маркевич Мирон Богданович. Народився 1 лютого 1951 року в Винниках (Львівська область). Заслужений тренер України.

Вихованець львівського футболу. Перший тренер - Богдан Маркевич. Півзахисник. Виступав за команди: Карпати Львів, дубль (1970-72), СКА Львів (1973), Спартак Орджонікідзе (1974), Торпедо Луцьк (1976-77).

Тренував команди: Торпедо Луцьк (1984), Карпати Львів (1992/93-1994/95, 1996/97-1998/99, 2001/02-2003/04), Волинь Луцьк (1991-92), Поділля Хмельницький (1995/96), Кривбас Кривий Ріг (1990, 1995/96), Металург Запоріжжя (1998/99-2001/02), Анжи Махачкала, Росія (2002), Металіст Харків (2005-14), Дніпро (2014-16). З липня 2016 по 2021 роки - голова комітету національних збірних УАФ.

Максим Розенко, Чемпіон