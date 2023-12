Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: ОНЛАЙН

У швейцарському Ньйоні відбувається церемонія жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів.

16 команд-учасниць дізнаються своїх суперників на стадії 1/8 фіналу. Команди, які посіли перші місця у своїх групах будуть сіяними, другі місця - несіяними.

ПСВ - Боруссія Дортмунд

Інтер - Атлетіко Мадрид

ПСЖ - Реал Сосьєдад

Наполі - Барселона

Порту - Арсенал

Джон Террі відкриває перший шар!

Легенда Челсі та збірної Англії Джон Террі допоможе сьогодні в проведені жеребкування.

Джорджо Маркетті виходить до представників клубі, щоб пояснити регламент проведення жеребкування.

Нам демонструють 16 команд, які поборються за найпрестижніший клубний трофей цього сезону! На жаль, єдиний представник від України, Шахтар, не зміг пробити у плей-оф турніру.

Церемонія жеребкування розпочинається!

Зовсім скоро ми дізнаємося пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Tell us where you're watching the draw 🌍



Reply with a pic 🤳#UCLdraw pic.twitter.com/sPW550lRSR