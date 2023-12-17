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Шевченко - в топ-20 найкращих гравців 2000-х

Сьогодні 20:07 92 0
Шевченко - в топ-20 найкращих гравців 2000-х
Фото: Getty Images
#Андрій Шевченко

Джерело - FourFourTwo.

Володар Золотого м'яча 2004-го року в складі Мілана Андрій Шевченко став 20-м найкращим гравцем першого десятиріччя ХХІ сторіччя.

Про це повідомляє британський журнал FourFourTwo.

"Підписаний з Динамо після чудової бомбардирської форми наприкінці 90-х років Андрій Шевченко швидко став легендою Мілана, за який забив 173 голи, поки не перейшов у Челсі у 2006 році.

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Переможець Ліги чемпіонів 2002/03 і володар Золотого м’яча-2004, найкращий український гравець насолоджувався найкращим за результативністю сезоном у своїй кар’єрі в Мілані, забивши 34 голи в кампанії 2000/01", - йдеться у повідомлені.

Топ-10 гравців 2000-х за версією FourFourTwo:

1. Роналдінью
2. Тьєррі Анрі
3. Роналдо
4. Ліонель Мессі
5. Кріштіану Роналду
6. Зінедін Зідан
7. Хаві
8. Андрес Іньєста
9. Луїш Фігу
10. Андреа Пірло
...
20. Андрій Шевченко

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