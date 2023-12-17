Шевченко - в топ-20 найкращих гравців 2000-х

Джерело - FourFourTwo.
Володар Золотого м'яча 2004-го року в складі Мілана Андрій Шевченко став 20-м найкращим гравцем першого десятиріччя ХХІ сторіччя.
Про це повідомляє британський журнал FourFourTwo.
"Підписаний з Динамо після чудової бомбардирської форми наприкінці 90-х років Андрій Шевченко швидко став легендою Мілана, за який забив 173 голи, поки не перейшов у Челсі у 2006 році.
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Переможець Ліги чемпіонів 2002/03 і володар Золотого м’яча-2004, найкращий український гравець насолоджувався найкращим за результативністю сезоном у своїй кар’єрі в Мілані, забивши 34 голи в кампанії 2000/01", - йдеться у повідомлені.
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