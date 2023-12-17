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Страсбур без Соболя обіграв Лор'ян, Тулуза та Ренн зіграли внічию: результати матчів 16 туру Ліги 1

Результати матчів 16 туру французької Ліги 1
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Страсбур без Соболя обіграв Лор'ян, Тулуза та Ренн зіграли внічию: результати матчів 16 туру Ліги 1
#Брест, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Лор'ян, #Мец, #Монпельє, #Нант, #ПСЖ, #Ренн, #Страсбур, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 грудня, у 16-му турі французької Ліги 1 відбулося 4 гри.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
16 тур, 17 грудня

Нант - Брест 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Маньєтті, 0:2 - 57 Муньє

Лор’ян - Страсбур 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Баква, 0:2 - 49 Гамейро, 53 Дьєнг

Захисник гостей Едуард Соболь залишився на лаві для запасних.

Мец - Монпельє 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 9 Естів

Тулуза - Ренн 0:0

Сьогодні, 17 грудня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще кілька матчів:

18:05. Марсель - Клермон

21:45. Лілль - ПСЖ

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