Мілан розгромив Монцу: результати матчів 16 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 грудня, у 16-му турі італійської Серії А Мілан вдома впевнено переграв Монцу.

Чемпіонат Італії - Серія А

16 тур, 17 грудня

Мілан - Монца 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Рейндерс, 2:0 - 41 Шимич, 3:0 - 76 Окафор

Сьогодні, 17 грудня, у 16-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

16:00. Удінезе - Сассуоло

16:00. Фіорентина - Верона

19:00. Болонья - Рома

21:45. Лаціо - Інтер

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