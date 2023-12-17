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Мілан розгромив Монцу: результати матчів 16 туру Серії А

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Мілан розгромив Монцу: результати матчів 16 туру Серії А
#Верона, #Інтер, #Лаціо, #Мілан, #Монца, #Рома, #Удінезе, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 грудня, у 16-му турі італійської Серії А Мілан вдома впевнено переграв Монцу.

Чемпіонат Італії - Серія А 
16 тур, 17 грудня

Мілан - Монца 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Рейндерс, 2:0 - 41 Шимич, 3:0 - 76 Окафор

Сьогодні, 17 грудня, у 16-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

16:00. Удінезе - Сассуоло 

16:00. Фіорентина - Верона 

19:00. Болонья - Рома

21:45. Лаціо - Інтер

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