Мілан розгромив Монцу: результати матчів 16 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 грудня, у 16-му турі італійської Серії А Мілан вдома впевнено переграв Монцу.
Чемпіонат Італії - Серія А
16 тур, 17 грудня
Мілан - Монца 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 3 Рейндерс, 2:0 - 41 Шимич, 3:0 - 76 Окафор
Сьогодні, 17 грудня, у 16-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:
16:00. Удінезе - Сассуоло
16:00. Фіорентина - Верона
19:00. Болонья - Рома
21:45. Лаціо - Інтер
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