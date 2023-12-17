Мілан розгромив Монцу, Фіорентина здолала Верону: результати матчів 16 туру Серії А

Результати матчів 16 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 грудня, у 16-му турі італійської Серії А відбулося 3 зустрічі.

Чемпіонат Італії - Серія А

16 тур, 17 грудня

Мілан - Монца 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Рейндерс, 2:0 - 41 Шимич, 3:0 - 76 Окафор

Удінезе - Сассуоло 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Лукка, 2:0 - 55 Перейра, 2:1 - 75 Беррарді (пен), 2:2 - 88 Беррарді (пен)

Фіорентина - Верона 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 79 Бельтран

Сьогодні, 17 грудня, у 16-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

19:00. Болонья - Рома

21:45. Лаціо - Інтер

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