Боруссія Д зіграла внічию з Аугсбургом, Уніон поступився Бохуму: результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 грудня, відбулося 4 зустрічі в межах 15-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундеслоіга
15 тур, 16 грудня
Аугсбург - Боруссія Д 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 23 Демірович, 1:1 - 35 Мален
Бохум - Уніон Берлін 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+5 Асано, 2:0 - 54 Пасіенсія, 3:0 - 78 Штегер (пен)
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 63 Маєр
Майнц - Гайденгайм 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 12 Пірінгер
Сьогодні відбудеться ще один матч у Бундеслізі:
19:30 РБ Лейпциг - Гоффенгайм
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