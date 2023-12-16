Боруссія Д зіграла внічию з Аугсбургом, Уніон поступився Бохуму: результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, відбулося 4 зустрічі в межах 15-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундеслоіга

15 тур, 16 грудня

Аугсбург - Боруссія Д 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Демірович, 1:1 - 35 Мален

Бохум - Уніон Берлін 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+5 Асано, 2:0 - 54 Пасіенсія, 3:0 - 78 Штегер (пен)

Дармштадт - Вольфсбург 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 63 Маєр

Майнц - Гайденгайм 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 Пірінгер

Сьогодні відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 РБ Лейпциг - Гоффенгайм

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