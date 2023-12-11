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Мудрик – найкращий у грі Евертон – Челсі за ваговим показником

Сьогодні 09:40 335 0
Мудрик – найкращий у грі Евертон – Челсі за ваговим показником
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру АПЛ Евертон обіграв Челсі (2:0).

Український вінгер лондонців Михайло Мудрик вийшов на поле з перших хвилин та відіграв увесь поєдинок. На 73-й він отримав жовту картку.

Мудрик у цій зустрічі створив 5 моментів за даними Mozo Football. Це більше, ніж створила вся команда Евертона загалом чи будь-який інший футболіст Челсі.

Також 22-річний українець зробив найбільше вдалих обведень серед усіх футболістів, які брали участь у грі – 4 із 6.

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