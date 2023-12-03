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ПСЖ на виїзді переміг Гавр, Ренн зазнав поразки від Марселя: результати матчів 14 туру Ліги 1

Результати матчів 14 туру французької Ліги 1
Вчора 23:44 576 0
ПСЖ на виїзді переміг Гавр, Ренн зазнав поразки від Марселя: результати матчів 14 туру Ліги 1
#Брест, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Марсель, #Монако, #ПСЖ, #Ренн, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
14 тур, 3 грудня

Гавр - ПСЖ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Мбаппе, 0:2 - 89 Вітінья

Брест - Клермон 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Дель Катільйо, 2:0 - 34 Перейра, 3:0 - 51 Дель Кастільйо

Монако - Монпельє 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Мінаміно, 2:0 - 90+1 Бен Єддер

Тулуза - Лор’ян 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Даллінга, 1:1 - 90+1 Дьєнг

Лілль - Мец 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Язіджі, 45+5 Девід (пен)

Марсель - Ренн 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Обамеянг, 2:0 - 65 Унахі

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