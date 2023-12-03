ПСЖ на виїзді переміг Гавр, Ренн зазнав поразки від Марселя: результати матчів 14 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 14-му турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів
Чемпіонат Франції - Ліга 1
14 тур, 3 грудня
Гавр - ПСЖ 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Мбаппе, 0:2 - 89 Вітінья
Брест - Клермон 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Дель Катільйо, 2:0 - 34 Перейра, 3:0 - 51 Дель Кастільйо
Монако - Монпельє 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Мінаміно, 2:0 - 90+1 Бен Єддер
Тулуза - Лор’ян 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 72 Даллінга, 1:1 - 90+1 Дьєнг
Лілль - Мец 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Язіджі, 45+5 Девід (пен)
Марсель - Ренн 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Обамеянг, 2:0 - 65 Унахі
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