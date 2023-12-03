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Рома закамбечила проти Сассуоло, Фіорентина розгромила Салернітану: результати матчів 14 туру Серії А

Результати матчів 14 туру італійської Серії А
Сьогодні 20:54 520 0
Рома закамбечила проти Сассуоло, Фіорентина розгромила Салернітану: результати матчів 14 туру Серії А
#Болонья, #Інтер, #Лечче, #Наполі, #Рома, #Салернітана, #Сассуоло, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 грудня, у 14-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А 
14 тур, 3 грудня

Лечче - Болонья 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Лікоянніс, 1:1 - 90+9 Пікколі (пен)

Удінезе - Верона 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 16 Кабаселе, 2:0 - 30 Лукка, 2:1 - 37 Джурич (пен), 2:2 - 61 Нгонге, 3:2 - 72 Лукка, 3:3 - 90+7 Анрі

Фіорентина - Салернітана  3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Бельтран (пен), 2:0 - 18 Соттіль, 3:0 - 56 Бонавентура

Сассуоло - Рома 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Енріке, 1:1 - 76 Дибала (пен), 

Сьогодні, 3 грудня, у 14-му турі італійської Серії А відбудеться ще один матч:

21:45. Наполі - Інтер

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