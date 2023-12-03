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Болонья не втримала перемогу над Лечче: результати матчів 14 туру Серії А

Сьогодні 15:33 154 0
Болонья не втримала перемогу над Лечче: результати матчів 14 туру Серії А
#Болонья, #Інтер, #Лечче, #Наполі, #Рома, #Салернітана, #Сассуоло, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 грудня, у 14-му турі італійської Серії А Болонья зіграла внічию з Лечче.

Чемпіонат Італії - Серія А 
14 тур, 3 грудня

Лечче - Болонья 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Лікоянніс, 1:1 - 90+9 Пікколі (пен)

Сьогодні, 3 грудня, у 14-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

16:00. Удінезе - Верона

16:00. Фіорентина - Салернітана 

19:00. Сассуоло - Рома

21:45. Наполі - Інтер

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