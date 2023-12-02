Бохум переміг Вольфсбург: результати 13 туру Бундесліги

Результати 13 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 13-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

13 тур, 02 грудня

Боруссія М - Гоффенгайм 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Плеа (пен), 1:1 - 61 Вегхорст, 2:1 - 80 Нгуму

Бохум - Вольфсбург 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 19 Остергаге, 2:0 - 39 Бернарду, 2:1 - 45+1 Сванберг, 3:1 - 87 Антві-Аджей

РБ Лейпциг - Гайденгайм 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 29 Опенда, 2:0 - 44 Поульсен, 2:1 - 45+2 Гімбер

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

19:30 Штутгарт - Ведер

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