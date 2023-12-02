Бохум переміг Вольфсбург: результати 13 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 13-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
13 тур, 02 грудня
Боруссія М - Гоффенгайм 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Плеа (пен), 1:1 - 61 Вегхорст, 2:1 - 80 Нгуму
Бохум - Вольфсбург 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 19 Остергаге, 2:0 - 39 Бернарду, 2:1 - 45+1 Сванберг, 3:1 - 87 Антві-Аджей
РБ Лейпциг - Гайденгайм 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 29 Опенда, 2:0 - 44 Поульсен, 2:1 - 45+2 Гімбер
Сьогодні, відбудеться ще один матч:
19:30 Штутгарт - Ведер
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