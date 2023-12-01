Визначились 13 команд-учасниць плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Після 5 туру групового етапу Ліги конференцій стали відомі 13 команд, які продовжать боротьбу в плей-оф.
Вікторія Плзень - єдина команда, яка гарантувала собі участь в 1/8 фіналу. За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16.
Також в 1/16 потрапляють команди, які посядуть 3 місця в групах Ліги Європи. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне продовжить боротьбу в турнірі, перебравшись із турніру рангом вище.
- Ліль
- Слован
- Гент
- Маккабі Т-А
- Вікторія Плзень*
- Брюгге
- Буде/Глімт
- Астон Вілла*
- Фіорентина
- ПАОК*
- Айнтрахт**
- Серветт
Нагадаємо, луганська Зоря після поразки від бельгійського Гента (4:1) втратила шанси на вихід у наступний етап.
Також визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи. У Лізі чемпіонів відомі 12 команд-учасниць 1/8 фіналу.