Визначились 13 команд-учасниць плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Після 5 туру групового етапу Ліги конференцій стали відомі 13 команд, які продовжать боротьбу в плей-оф.

Вікторія Плзень - єдина команда, яка гарантувала собі участь в 1/8 фіналу. За регламентом змагань, команди які виграють свої квартети кваліфікуються одразу до 1/8. Другі місця - до 1/16.

Також в 1/16 потрапляють команди, які посядуть 3 місця в групах Ліги Європи. Швейцарський Серветт - єдиний, хто напевне продовжить боротьбу в турнірі, перебравшись із турніру рангом вище.

Ліль Слован Гент Маккабі Т-А Вікторія Плзень* Брюгге Буде/Глімт Астон Вілла* Фіорентина ПАОК* Айнтрахт** Серветт

Нагадаємо, луганська Зоря після поразки від бельгійського Гента (4:1) втратила шанси на вихід у наступний етап.

Також визначились 14 учасників плей-оф Ліги Європи. У Лізі чемпіонів відомі 12 команд-учасниць 1/8 фіналу.