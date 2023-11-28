Шахтар - Антверпен 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і бельгійський Антверпен грають у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

Матч відбувається на формально домашній арені української команди - Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.

Матч у прямому етері покаже медіасервіс MEGOGO. Детальніше про трансляцію - ТУТ.

40' До Невертона відскочив м'яч у штрафному майданчику, бразилець з кількох метрів влучив у воротаря, а потім Судаков пробив гловою вище воріт.

38' Сікан опинився в офсайді, на думку бокового арбітра.

36' Гочолеішвілі виконував простріл з правого флангу, але нікого на вістрі атаки не було.

34' Криськів намагався прорватися у штрафний майданчик, але помилився і втратив м'яч.

32' Різник рятує Шахтар після доволі небезпечного удару з-за меж штрафного майданчика.

31' Степаненко занадто активно пресингував суперника, фол в атаці.

30' Кулібалі відмахнувся від Сікана - жовта картка гравцю Антверпена.

29' Степаненко у дотик намагався виконати подачу на Сікана, але запустив "свічу", м'яч в руках у голкіпера.

28' Зубков виконував закидання на Сікана, але Данило не зміг обробити м'яч у боротьбі із захисником.

26' Володіє Антверпен м'ячем і не поспішає атакувати.

24' Ще один простріл з правого флангу, Баліквіша у дотик пробивав, але влучив у Бондаря і Різник забрав м'яч у руки.

23' Небезпечний простріл від Керка, Янссен трохи не встиг, щоб замкнути цю передачу.

22' Гочолеішвілі розганяв контратаку, але помилився у дриблінгу і втратив м'яч.

21' Пішла подача з корнера, "гірники" відбиваються.

20' Подавав Батай з флангу і заробив кутовий для своєї команди.

18' Алдервейрелд збив Сікана у центрі поля. Штрафний для Шахтаря.

17' Контролює Антверпен м'яч і поступово розвиває свою позиційну атаку.

15' Антверпен виконував подачу з кутового, але Різник вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

14' Гол зараховано! Гра продовжується!

13' Очікує арбітр на рішення ВАР щодо можливого порушення правил з боку гравця Шахтаря.

12' ГООООООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Пішла подача зі штрафного і Матвієнко вдалося в падінні пробити повз воротаря.

11' Азаров виконував подачу і влучив у руку захиснику. Небезпечний стандарт для Шахтаря.

9' На Зубкова Степаненко виконував навіс, Олександр опинився у офсайді.

8' Судаков помилився з передачею в центрі поля. Втікли бельгійці в контратаку, після якої Янссен пробивав з вбивчої позиції, але Азаров встиг заблокувати м'яч в останній момент.

6' Сікан виявився у положені "поза грою" після чергового кросу.

4' Степаненко виконував дальню передачу на Невертона, однак захисники гостей виявилися першими на м'ячі.

3' Вийшли у швидку контратаку "гірники" Невертон наважився на удар з-за меж штрафного, але не влучив у площину воріт.

2' Пішло закидання на Невертона, але бразилець опинився у офсайді.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Гравці виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Невертон, Сікан

Запасні: Рудько, Лемкін, Педріньйо, Козік, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі

Антверпен: Бюте, Вейндал, Керк, Юсуф, Баліквіша, Муйя, Янссен, Алдервейрелд, Батайє, Кулібалі, Вермеєрен

Запасні: Девалкенеєр, Ламменс, Іленіхена, Еджуке, ван ден Босх, Смітс, Корбані

Наш сайт проводить текстову трансляцію матчу.

Перший матч команд відбувся в межах 2 туру в Бельгії й завершився вольовою перемогою (2:3) "гірників" - українці поступалися - 2:0;

"гірників" - українці поступалися - 2:0; Шахтар може гарантувати собі плей-оф Єврокубків навесні, якщо не програє.

Турнірна таблиця групи H