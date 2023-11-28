Шахтар - Антверпен 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар і бельгійський Антверпен грають у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.
Матч відбувається на формально домашній арені української команди - Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.
Матч у прямому етері покаже медіасервіс MEGOGO. Детальніше про трансляцію - ТУТ.
40' До Невертона відскочив м'яч у штрафному майданчику, бразилець з кількох метрів влучив у воротаря, а потім Судаков пробив гловою вище воріт.
38' Сікан опинився в офсайді, на думку бокового арбітра.
36' Гочолеішвілі виконував простріл з правого флангу, але нікого на вістрі атаки не було.
34' Криськів намагався прорватися у штрафний майданчик, але помилився і втратив м'яч.
32' Різник рятує Шахтар після доволі небезпечного удару з-за меж штрафного майданчика.
31' Степаненко занадто активно пресингував суперника, фол в атаці.
30' Кулібалі відмахнувся від Сікана - жовта картка гравцю Антверпена.
29' Степаненко у дотик намагався виконати подачу на Сікана, але запустив "свічу", м'яч в руках у голкіпера.
28' Зубков виконував закидання на Сікана, але Данило не зміг обробити м'яч у боротьбі із захисником.
26' Володіє Антверпен м'ячем і не поспішає атакувати.
24' Ще один простріл з правого флангу, Баліквіша у дотик пробивав, але влучив у Бондаря і Різник забрав м'яч у руки.
23' Небезпечний простріл від Керка, Янссен трохи не встиг, щоб замкнути цю передачу.
22' Гочолеішвілі розганяв контратаку, але помилився у дриблінгу і втратив м'яч.
21' Пішла подача з корнера, "гірники" відбиваються.
20' Подавав Батай з флангу і заробив кутовий для своєї команди.
18' Алдервейрелд збив Сікана у центрі поля. Штрафний для Шахтаря.
17' Контролює Антверпен м'яч і поступово розвиває свою позиційну атаку.
15' Антверпен виконував подачу з кутового, але Різник вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.
14' Гол зараховано! Гра продовжується!
13' Очікує арбітр на рішення ВАР щодо можливого порушення правил з боку гравця Шахтаря.
12' ГООООООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Пішла подача зі штрафного і Матвієнко вдалося в падінні пробити повз воротаря.
11' Азаров виконував подачу і влучив у руку захиснику. Небезпечний стандарт для Шахтаря.
9' На Зубкова Степаненко виконував навіс, Олександр опинився у офсайді.
8' Судаков помилився з передачею в центрі поля. Втікли бельгійці в контратаку, після якої Янссен пробивав з вбивчої позиції, але Азаров встиг заблокувати м'яч в останній момент.
6' Сікан виявився у положені "поза грою" після чергового кросу.
4' Степаненко виконував дальню передачу на Невертона, однак захисники гостей виявилися першими на м'ячі.
3' Вийшли у швидку контратаку "гірники" Невертон наважився на удар з-за меж штрафного, але не влучив у площину воріт.
2' Пішло закидання на Невертона, але бразилець опинився у офсайді.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги чемпіонів!
Гравці виходять на поле!
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Шахтар: Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Невертон, Сікан
Запасні: Рудько, Лемкін, Педріньйо, Козік, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі
Антверпен: Бюте, Вейндал, Керк, Юсуф, Баліквіша, Муйя, Янссен, Алдервейрелд, Батайє, Кулібалі, Вермеєрен
Запасні: Девалкенеєр, Ламменс, Іленіхена, Еджуке, ван ден Босх, Смітс, Корбані
Наш сайт проводить текстову трансляцію матчу.
- Перший матч команд відбувся в межах 2 туру в Бельгії й завершився вольовою перемогою (2:3) "гірників" - українці поступалися - 2:0;
- Шахтар може гарантувати собі плей-оф Єврокубків навесні, якщо не програє.
Турнірна таблиця групи H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|4
|3
|0
|1
|8-2
|9
|2
|Порту
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|3
|Шахтар
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|4
|Антверпен
|4
|0
|0
|4
|3-14
|0