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Зінченко - у п'ятірці найкращих лівих захисників світу за версією FourFourTwo

Найкращим визнали захисника Баварії Ентоні Девіса
Сьогодні 09:59 257 0
Зінченко - у п'ятірці найкращих лівих захисників світу за версією FourFourTwo
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - FourFourTwo.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко увійшов до списку найкращих лівих захисників світу.

Про це повідомляє портал FourFourTwo.

Українець посів четверте місце у рейтингу. Найкращим визнали захисника Баварії Ентоні Девіса.

  Актуально: Зінченко – найкращий гравець матчу Брентфорд - Арсенал

Топ-10 найкращих лівих захисників за версією FourFourTwo:

1. Альфонсо Девіс (Баварія);
2. Тео Ернандес (Мілан);
3. Ендрю Робертсон (Ліверпуль);
4. Олександр Зінченко (Арсенал);

  Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола

5. Дестіні Удоджі (Тоттенгем);
6. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед);
7. Ферлан Менді (Реал);
8. Алехандро Бальде (Барселона);
9. Нуну Мендеш (ПСЖ);
10. Первіс Еступіньян (Брайтон).

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