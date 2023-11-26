Зінченко - у п'ятірці найкращих лівих захисників світу за версією FourFourTwo

Джерело - FourFourTwo.
Захисник Арсенала Олександр Зінченко увійшов до списку найкращих лівих захисників світу.
Про це повідомляє портал FourFourTwo.
Українець посів четверте місце у рейтингу. Найкращим визнали захисника Баварії Ентоні Девіса.
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Топ-10 найкращих лівих захисників за версією FourFourTwo:
1. Альфонсо Девіс (Баварія);
2. Тео Ернандес (Мілан);
3. Ендрю Робертсон (Ліверпуль);
4. Олександр Зінченко (Арсенал);
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5. Дестіні Удоджі (Тоттенгем);
6. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед);
7. Ферлан Менді (Реал);
8. Алехандро Бальде (Барселона);
9. Нуну Мендеш (ПСЖ);
10. Первіс Еступіньян (Брайтон).
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