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Гол Маліновського не допоміг Дженоа уникнути поразки: результати матчів Серії А

Результати матчів 13-го туру Серії А на 26 листопада
Сьогодні 20:58 733 0
Гол Маліновського не допоміг Дженоа уникнути поразки: результати матчів Серії А
#Дженоа, #Кальярі, #Віктор Коваленко, #Руслан Маліновський, #Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26-го листопада, відбулися чотири матчі 13-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
13 тур, 26 листопада

Кальярі - Монца 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 10 Доссена, 1:1 - 61 Марич

Емполі - Сассуоло 3:4 (2:2)

Голи: 1:0 - 3 Капуто, 1:1 - 9 Пінамонті, 1:2 - 20 Енріке, 2:2 - 25 Фацціні, 2:3 - 66 Берарді (пен), 3:3 - 86 Вінья (авт), 3:4 - 90+2 Берарді

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов на заміну на 70-ій хвилині та забив гол. Але пізніше Ліга прийняла рішення, що там був автогол.

Фрозіноне - Дженоа 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 34 Суле, 1:1 - 38 Маліновський, 2:1 - 90+4 Монтерізі

Українець Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин матчі і на 38-ій хвилині неймовірним ударом забив дебютний гол у складі Дженоа. Маліновський був замінений на 80-ій хвилині зустрічі.

Рома - Удінезе 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Манчіні, 1:1 - 57 Товен, 2:1 - 81 Дибала, 3:1 - 90 Ель-Шаараві

Сьогодні відбудеться ще один матч у Серії А:

21:45 Ювентус - Інтер

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