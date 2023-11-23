Жирона не відпустить Циганкова та Добвика взимку

Жирона не планує продавати своїх лідерів під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів спортивний директор іспанського клубу Кіке Карсель.

"Ми знаємо, що успіхи Жирони не залишилися непоміченими іншими клубами. Багато наших гравців виділяються в першій третині сезону. Але у нас чудова атмосфера в колективі, всім дуже подобається те, що в нас вийшло на цьому етапі.

Молитимемося, щоб узимку ніхто не пішов. Не хочемо продавати, але подивимося, що станеться", – сказав Карсель.