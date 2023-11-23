Головне
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024
Сьогодні 13:14 1492
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Сьогодні 16:37 212
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 15:04 1602
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Сьогодні 14:56 397
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 14:26 933
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Сьогодні 13:16 6111
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 08:36 626
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 08:12 1828
Ванат травмувався у матчі за збірну України U-21
Вчора 21:39 662
Валенсія може перервати оренду Яремчука
Вчора 21:24 804
Прямі трансляції

Жирона не відпустить Циганкова та Добвика взимку

Кіке Карсель прокоментував інтерес інших клубів до гравців Жирони
Сьогодні 18:38 228 0
Жирона не відпустить Циганкова та Добвика взимку
Фото - Getty Images
#Жирона, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - sport.ua.

Жирона не планує продавати своїх лідерів під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів спортивний директор іспанського клубу Кіке Карсель.

"Ми знаємо, що успіхи Жирони не залишилися непоміченими іншими клубами. Багато наших гравців виділяються в першій третині сезону. Але у нас чудова атмосфера в колективі, всім дуже подобається те, що в нас вийшло на цьому етапі.

Молитимемося, щоб узимку ніхто не пішов. Не хочемо продавати, але подивимося, що станеться", – сказав Карсель.

Команда після 13 турів чемпіонату лідирує у Ла-Лізі.

Український дует Віктор Циганков – Артем Довбик на двох у нинішньому сезоні забив 9 голів та зробив 8 результативних передач.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді 5752
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було 6111
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі 1603
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія 3094 1
Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді 1965
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 1828
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45785
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330288 9
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13444
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 217051 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10837
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155523 7