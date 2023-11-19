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Лівий берег та СК Полтава здобули перемоги: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 13:56 173 0
Лівий берег та СК Полтава здобули перемоги: результати матчів Першої ліги
#Вікторія, #Діназ, #Інгулець, #Кремінь, #Лівий берег, #Металург, #СК Полтава, #Чернігів, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 листопада, у 17-му турі української Першої ліги відбулося чотири матчі групи Б.

Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Чемпіонат України - Перша ліга
17 тур, 19 листопада
Група Б

Гірник-Спорт - Чернігів 0:2 (0:0) 

Голи: 0:1 - 80 Федосов, 0:2 - 88 Федосов

Кремінь - Лівий берег 0:1 (0:0) 

Гол: 0:1 - 72 Литовченко

Металург - ФСК Маріуполь 0:0

СК Полтава - Діназ 2:1 (0:0) 

Голи: 1:0 - 51 Вівдич, 2:0 - 54 Щербак, 2:1 - 64 Новиков

Матч Вікторія - Інгулець ще триває.

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