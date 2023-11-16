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Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!

Жовто-блакитним потрібно перемагати чинних чемпіонів Європи, щоб напряму вийти на Євро-2024
Сьогодні 19:31 2386 0
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!

Джерело - Чемпіон.

Вже 20 листопада в Леверкузені  у збірної України матч року у рамках відбору до Євро-2024. В суперниках Італія - чинні чемпіони Європи. Пропонуємо всім, у кого є бажання та можливість, підтримати підопічних Сергія Реброва в Німеччині.

Чемпіон допомагає з придбанням українським фанам VIP-квитків з хоспіталіті  на цей важливий матч. Запити на +380503429223 (WhatsApp, Telegram, Viber), maksym.rozenko@klitschkoexpo.com .

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію матчу Україна - Італія.

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