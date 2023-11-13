Головне
СК Дніпро-1 на характері переміг Шахтар у 14 турі УПЛ
Вчора 20:51 900
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 12:29 341984 5
Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів
Сьогодні 11:25 649
Гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі: результати матчів Серії А
Вчора 23:41 1039
Збірна України з фехтування виграла етап Кубка світу в Італії
Вчора 20:27 558
Збірна України програла Португалії у відборі на Євробаскет-2025
Вчора 20:12 484
Чорноморець вдома поступився Рух у 14 турі УПЛ
Вчора 18:57 462
Мілан може підписати Довбика
Вчора 17:54 769
Збірна України переграла Нідерланди у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг
Вчора 16:40 705
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Вчора 16:31 20527
Прямі трансляції

Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!

Жовто-блакитним потрібно перемагати чинних чемпіонів Європи, щоб напряму вийти на Євро-2024
Сьогодні 13:31 727 0
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!

Джерело - Чемпіон.

Вже 20 листопада в Леверкузені  у збірної України матч року у рамках відбору до Євро-2024. В суперниках Італія - чинні чемпіони Європи. Пропонуємо всім, у кого є бажання та можливість, підтримати підопічних Сергія Реброва в Німеччині.

Чемпіон допомагає з придбанням українським фанам VIP-квитків з хоспіталіті  на цей важливий матч. Запити на +380503429223 (WhatsApp, Telegram, Viber), maksym.rozenko@klitschkoexpo.com .

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію матчу Україна - Італія.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1060
Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі 1327
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 341984 5
Челсі та Манчестер Сіті у шаленому матчі зіграли внічию: результати ігор 12 туру АПЛ Челсі та Манчестер Сіті у шаленому матчі зіграли внічию: результати ігор 12 туру АПЛ 1055
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 20527
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського 37521
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42772 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 307232
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13263
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17247 6
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8395 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95336