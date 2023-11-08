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Британська олімпійська асоціація підтримала допуск нейтральних росіян

Сьогодні 12:58 161 0
Британська олімпійська асоціація підтримала допуск нейтральних росіян

Росіян і білорусів можуть допустити до Олімпіади-2024.

Про це заявив виконавчий директор Британської олімпійської асоціації Енді Енсон.

"Різниця між Токіо та Парижем буде очевидною. Будь-який російський або білоруський спортсмен виступатиме як незалежний атлет. Це нинішні норми, і ми ними задоволені. Це поточний принцип, і ми задоволені цим, поки росію не представляють команди, поки вони не пов’язані з військовими, ми вважаємо, що це правильний підхід. Росіянам заборонили брати участь у багатьох міжнародних турнірах напередодні Олімпіади, тому не так багато тих, хто зміг пройти кваліфікацію.

Ми очікуємо на 100 нейтральних спортсменів, а не на 400, як це було в Токіо. Ми підтримуємо присутність незалежних спортсменів. Ми не хочемо, щоб атлетів постійно карали за конфлікти, що відбуваються у всьому світі. Тож як національна асоціація ми підтримуємо це.

Ми були на Європейських іграх у Кракові, росіян не було, а на Вімблдоні виступали російські спортсмени. Я думаю, що зараз у нас хороший баланс, це непросто. Ми постійно відкрито спілкуємося з нашими спортсменами. Ми маємо дійти до того моменту, коли нас це задовільняє. Очевидно, знайдуться люди, які не погодяться, але в нас є рішення, позиція, якою ми наразі задоволені", - Енсон.

МОК поки що не ухвалив рішення про допуск росіян і білорусів до Олімпіади.

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