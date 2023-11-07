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Шахтар - Барселона 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 19:46 1594 0
Шахтар - Барселона 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

4 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар приймає Барселону.

Матч відбувається на стадіоні Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Пряма трансляція гри на MEGOGO.

4' Надають допомогу українському голкіперу після цього зіткнення.

3' Різник класно обійшов Левандовського і полський форвард порушив правила.

2' Левандовський впав у штрафному майданчику Шахтаря, свисток арбітра мовчить.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко, Криськів. Судаков. Зубков, Гочолеішвілі, Сікан, Матвієнко, Невертон. Ракицький

Запасні: Рудько, Лемкін, Азаров, Чигринський, Міроші, Кастілло, Егіналду. Швед, Топалов. Назарина, Кащук, Келсі

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо, Гюндоган, Ромеу, Рафінья, Гаві, Ферран, Левандовський

Матч 3 туру між суперниками, який відбувся у Барселоні, завершився мінімальною перемогою господарів (2:1).

Після трьох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 9 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 3 3 0 0 8-1 9
2  Порту 3 2 0 1 7-3 6
3  Шахтар 3 1 0 2 5-7 3
4  Антверпен 3 0 0 3 3-12 0

Факти про матч

  • Команди зустрічалися 4 рази на полі "гірників" - у Шахтаря 1 перемога при 2 поразках та нічиї;
  • Барселона виграла останні 10 матчів в українських команд, після домашньої поразки від Шахтаря (3:2) у грудні 2008 року;
  • У сезоні 2008/09 команди також грали в одній групі ЛЧ. У підсумку іспанці стали переможцями турніру, Шахтар же здобув Кубок УЄФА;
  • Після чого команди зустрілися в матчі за Суперкубок УЄФА, де каталонці вирвали перемогу (1:0) в додатковий час.
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