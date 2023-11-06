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Шахтар - Барселона: текстова онлайн-трансляція

Сьогодні 21:17 878 0
Шахтар - Барселона: текстова онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

4 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар прийматиме Барселону.

Матч відбудеться у середу, 7 листопада, на стадіоні Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі. Початок о 19:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 19:30.

Пряма трансляція гри на MEGOGO.

Матч 3 туру між суперниками, який відбувся у Барселоні, завершився мінімальною перемогою господарів (2:1).

Після трьох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 9 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 3 3 0 0 8-1 9
2  Порту 3 2 0 1 7-3 6
3  Шахтар 3 1 0 2 5-7 3
4  Антверпен 3 0 0 3 3-12 0

Факти про матч

  • Команди зустрічалися 4 рази на полі "гірників" - у Шахтаря 1 перемога при 2 поразках та нічиї;
  • Барселона виграла останні 10 матчів в українських команд, після домашньої поразки від Шахтаря (3:2) у грудні 2008 року;
  • У сезоні 2008/09 команди також грали в одній групі ЛЧ. У підсумку іспанці стали переможцями турніру, Шахтар же здобув Кубок УЄФА;
  • Після чого команди зустрілися в матчі за Суперкубок УЄФА, де каталонці вирвали перемогу (1:0) в додатковий час.
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