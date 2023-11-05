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Жінка-тренер очолить чоловічу збірну України U-19

Андрущак тренуватиме команду до кінця року
Сьогодні 19:11 231 0
Жінка-тренер очолить чоловічу збірну України U-19

Джерело - sport.ua.

Завтра, 6 листопада, новим тренер чоловічої збірної України з футболу U-19 буде оголошено Ію Андрущак.

Про це повідомляє Telegram-канал вболівальників Ворскли.

На посаді вона замінить Олега Кузнецова, який у жовтні посів з командою 2-ге місце на турнірі Seoul Cup.

Спеціалістка буде працювати з юнаками щонайменше до кінця 2023 року. У листопаді на команду чекають 3 матчі першого етапу кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року. Спочатку 15 та 18 листопада номінально вдома українці гратимуть проти одноліток з Мальти та Косово, а вже 21 листопада на колектив очікує виїзд на гру проти Словаччини U-19.

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