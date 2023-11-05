Дженоа з Маліновським поступився Кальярі: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
5 листопада у 11-у турі італійської Серії А відбулося два матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
11 тур, 5 листопада
Верона - Монца 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Коломбо, 0:2 - 73 Коломбо, 0:3 - 84 Кальдірола, 1:3 - 86 Фолоруншо
Кальярі - Дженоа 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Віола, 1:1 - 51 Гудмундссон, 2:1 - 69 Дзаппа
Українець Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин у складі Дженоа та був замінений на 84-ій хвилині. Маліновський у першому таймі матчу отримав попередження.
Сьогодні відбудеться кілька матчів у Серії А:
19:00 Рома - Лечче
21:45 Фіорентина - Ювентус
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