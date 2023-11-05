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Дженоа з Маліновським поступився Кальярі: результати матчів Серії А

Результати матчів 11-го туру Серії А
Сьогодні 18:10 381 0
Дженоа з Маліновським поступився Кальярі: результати матчів Серії А
#Верона, #Дженоа, #Руслан Маліновський, #Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

5 листопада у 11-у турі італійської Серії А відбулося два матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
11 тур, 5 листопада

Верона - Монца 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Коломбо, 0:2 - 73 Коломбо, 0:3 - 84 Кальдірола, 1:3 - 86 Фолоруншо

Кальярі - Дженоа 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Віола, 1:1 - 51 Гудмундссон, 2:1 - 69 Дзаппа

Українець Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин у складі Дженоа та був замінений на 84-ій хвилині. Маліновський у першому таймі матчу отримав попередження.

Сьогодні відбудеться кілька матчів у Серії А:

19:00 Рома - Лечче

21:45 Фіорентина - Ювентус

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