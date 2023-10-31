Вольфсбург здолав Лейпциг: результати матчів 1/16 фіналу Кубка Німеччини

Джерело - Чемпіон.

В 1/16 фіналу Кубка Німеччини відбулося чотири матчі.

Кубок Німеччини

1/16 фіналу, 31 жовтня

Вольфсбург - Лейпциг 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 14 Черни

ФК 08 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Айзеле, 1:1 - 52 Хргота, 2:1 - 83 Гаррес

Штутгарт - Уніон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45 Ундав

Санкт-Паулі - Шальке 2:1 (0:1, 1:0, 1:0, 0:0)

Голи: 0:1 - 16 Каміньскі, 1:1 - 57 Хартель (пен), 2:1 - 102 Еггештайн

Сьогодні, 31 жовтня, відбудеться ще чотири матчі Кубка Німеччини:

21:45. Армінія - Гамбург

21:45. Боруссія М - Гайденгайм

21:45. Кайзерслаутерн - Кельн

21:45. Унтерхахінг - Дюссельдорф