Зоря має намір продовжити контракт з Алефіренком

Нападника Зорі Даниїла Алефіренка не влаштовує пропозиція луганців про новий контракт.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Мені здається, що є проблеми з контрактом. Точніше мені не здається, а це інформація, що в Алефіренка закінчується контракт наприкінці сезону. І Зоря, за моїми джерелами, пропонує йому новий довгостроковий контракт на 4-5 років, напевно, на умовах, які гравця не дуже влаштовують", - сказав Співаковський.