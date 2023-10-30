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Зоря має намір продовжити контракт з Алефіренком

Нападника Зорі не влаштовує пропозиція клубу
Сьогодні 17:59 209 0
Зоря має намір продовжити контракт з Алефіренком
#Даниїл Алефіренко, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Нападника Зорі Даниїла Алефіренка не влаштовує пропозиція луганців про новий контракт.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Мені здається, що є проблеми з контрактом. Точніше мені не здається, а це інформація, що в Алефіренка закінчується контракт наприкінці сезону. І Зоря, за моїми джерелами, пропонує йому новий довгостроковий контракт на 4-5 років, напевно, на умовах, які гравця не дуже влаштовують", - сказав Співаковський.

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