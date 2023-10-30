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Мілан має намір продовжити контракт з Жиру

Нинішня угода чинна до червня 2024-го
Сьогодні 16:30 226 0
Мілан має намір продовжити контракт з Жиру
Фото: Getty Images
#Жиру, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Мілан має намір пролонгувати угоду про співпрацю з нападником команди Олів'є Жиру.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Россонері" хочуть продовжити контракт француза до літа 2025 року. Нинішня угода чинна до червня 2024-го.

  Наполі - Мілан 2:2: огляд матчу

37-річний нападник вже отримав на наступний сезон фінансово вигідні пропозиції від команди з Саудівської Аравії та клубу МЛС. Але, попри це, Мілан все одно сподівається, що Жиру залишиться.

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