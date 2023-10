Мілан має намір продовжити контракт з Жиру

Мілан має намір пролонгувати угоду про співпрацю з нападником команди Олів'є Жиру.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Россонері" хочуть продовжити контракт француза до літа 2025 року. Нинішня угода чинна до червня 2024-го.

37-річний нападник вже отримав на наступний сезон фінансово вигідні пропозиції від команди з Саудівської Аравії та клубу МЛС. Але, попри це, Мілан все одно сподівається, що Жиру залишиться.

#ACMilan planning Olivier #Giroud’s contract extension until 2025, even if the french striker has already reiceved 2 very rich bids from Saudi and #MLS clubs for the next season. #transfers