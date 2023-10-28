Брентфорд з Ярмолюком переграв Челсі Мудика: результати 10 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 28 жовтня
Челсі - Брентфорд 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 58 Піннок, 0:2 - 90+6 Мбеммо
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик пропускав матч через ушкодження. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на 76-й хвилині гри.
Сьогодні відбудеться ще три матчі:
17:00 Арсенал - Шеффілд Юнайтед
17:00 Борнмут - Бернлі
19:30 Вулвергемптон - Ньюкасл Юнайтед
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