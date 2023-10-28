Брентфорд з Ярмолюком переграв Челсі Мудика: результати 10 туру АПЛ

Результати 10 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

10 тур, 28 жовтня

Челсі - Брентфорд 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Піннок, 0:2 - 90+6 Мбеммо

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик пропускав матч через ушкодження. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на 76-й хвилині гри.

Сьогодні відбудеться ще три матчі:

17:00 Арсенал - Шеффілд Юнайтед

17:00 Борнмут - Бернлі

19:30 Вулвергемптон - Ньюкасл Юнайтед

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