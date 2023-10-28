Буковина та Нива Бузова розписали мирову, Інгулець поступився ФСК Маріуполю: результати матчів Першої ліги

Результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го жовтня, відбулося 3 матчі в межах 14-го туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

14 тур, 28 жовтня

Буковина - Нива Бузова 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Будняк, 1:1 - 7 Фарасеєнко, 1:2 - 23 Паламар, 2:2 - 64 Палагнюк, 2:3 - 66 Тименко, 3:3 - 83 Палагнюк

Інгулець - ФСК Маріуполь 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 Пентелейчук

Нереалізований пенальті: Сітало 11

Хуст - Прикарпаття 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Хома, 1:1 - 60 Мердєєв (пен), Шинкаренко 75

Сьогодні відбудеться ще один матч у Першій лізі:

14:15 Нива Тернопіль - Епіцентр

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