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Буковина та Нива Бузова розписали мирову, Інгулець поступився ФСК Маріуполю: результати матчів Першої ліги

Результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:53 173 0
Буковина та Нива Бузова розписали мирову, Інгулець поступився ФСК Маріуполю: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Інгулець, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Прикарпаття, #Нива Бузова, #ФСК Маріуполь, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го жовтня, відбулося 3 матчі в межах 14-го туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
14 тур, 28 жовтня

Буковина - Нива Бузова 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Будняк, 1:1 - 7 Фарасеєнко, 1:2 - 23 Паламар, 2:2 - 64 Палагнюк, 2:3 - 66 Тименко, 3:3 - 83 Палагнюк

Інгулець - ФСК Маріуполь 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 Пентелейчук

Нереалізований пенальті: Сітало 11

Хуст - Прикарпаття 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Хома, 1:1 - 60 Мердєєв (пен), Шинкаренко 75

Сьогодні відбудеться ще один матч у Першій лізі:

14:15 Нива Тернопіль - Епіцентр

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