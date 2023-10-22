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Ренн поступився Лор'яну, Монако здолало Мец: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 9-го туру Ліги 1
Сьогодні 20:00 502 0
Ренн поступився Лор'яну, Монако здолало Мец: результати матчів Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лор'ян, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 жовтня, відбувся 1 матч у межах 9 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
9 тур, 22 жовтня

Лор'ян - Ренн 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 автогол Омарі, 1:1 - 21 Бла, 2:1 - 45+1 Туре

Лілль - Брест 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 6 Язіджі

Нант - Монпельє 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Молле, 2:0 - 74 Бамба

Тулуза - Реймс 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Річардсон, 1:1 - 52 Даллінга

Монако - Мец 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 4 Камара, 1:1 - 42 Головін, 2:1 - 55 Головін

Сьогодні відбудеться ще один матч у Лізі 1:

21:45 Ліон - Клермон

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