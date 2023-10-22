Ренн поступився Лор'яну, Лілль здолав Брест: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 жовтня, відбувся 1 матч у межах 9 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
9 тур, 22 жовтня
Лор'ян - Ренн 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 4 автогол Омарі, 1:1 - 21 Бла, 2:1 - 45+1 Туре
Лілль - Брест 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 6 Язіджі
Нант - Монпельє 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Молле, 2:0 - 74 Бамба
Тулуза - Реймс 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48 Річардсон, 1:1 - 52 Даллінга
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі 1:
18:05 Монако - Мец
21:45 Ліон - Клермон
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