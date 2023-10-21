Баєр переграв Вольфсбург, Уніон поступився Штутгарту: результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 жовтня, відбулося 5 матчів у 8-у турі німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
8 тур, 21 жовтня
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 1 Опенда, 0:2 - 24 Форсберг, 1:2 - 32 Кемпе (пен), 1:3 - 72 Опенда
Вольфсбург - Баєр 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Фрімпонг, 1:1 - 41 Лакруа, 1:2 - 62 Грімальдо
Гоффенгайм - Айнтрахт 1:3 (1:3)
Голи: 1:0 - 3 Баєр, 1:1 - 11 Мармуш, 1:2 - 23 Кнауфф, 1:3 - 45+3 Скірі
Уніон Берлін - Штутгарт 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Гірассі, 0:2 - 81 Сілас, 0:3 - 88 Ундав
Фрайбург - Бохум 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 15 Пасіенсія, 1:1 - 26 Доан, 2:1 - 45+2 Гріфо (пен)
Сьогодні відбудеться ще один матч у Бундеслізі:
19:30 Майнц - Баварія
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