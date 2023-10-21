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Баєр переграв Вольфсбург, Уніон поступився Штутгарту: результати матчів Бундесліги

Результати матчів 8-го туру Бундесліги
Сьогодні 18:47 146 0
Баєр переграв Вольфсбург, Уніон поступився Штутгарту: результати матчів Бундесліги
#Айнтрахт Франкфурт, #Баварія, #Баєр, #Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вольфсбург, #Гоффенгайм, #Майнц, #РБ Лейпциг, #Уніон Берлін, #Фрайбург, #Штутгарт, #Дармштадт

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 жовтня, відбулося 5 матчів у 8-у турі німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
8 тур, 21 жовтня

Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 1 Опенда, 0:2 - 24 Форсберг, 1:2 - 32 Кемпе (пен), 1:3 - 72 Опенда

Вольфсбург - Баєр 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Фрімпонг, 1:1 - 41 Лакруа, 1:2 - 62 Грімальдо

Гоффенгайм - Айнтрахт 1:3 (1:3)

Голи: 1:0 - 3 Баєр, 1:1 - 11 Мармуш, 1:2 - 23 Кнауфф, 1:3 - 45+3 Скірі

Уніон Берлін - Штутгарт 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Гірассі, 0:2 - 81 Сілас, 0:3 - 88 Ундав

Фрайбург - Бохум 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 15 Пасіенсія, 1:1 - 26 Доан, 2:1 - 45+2 Гріфо (пен)

Сьогодні відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 Майнц - Баварія

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