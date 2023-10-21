Реал без Луніна розписав мирову з Севільєю, Хетафе та Бетіс зіграли внічию: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 10-у туру іспанської Ла-Ліги відбулося 3 матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
10 тур, 21 жовтня
Реал Сосьєдад - Мальорка 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 64 Мендес
Хетафе - Бетіс 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 1 Рока, 1:1 - 17 Майораль
Севілья - Реал Мадрид 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 автогол Алаба, 1:1 - 78 Карвахаль
Українець Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних.
Сьогодні відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:
22:00 Сельта Віго - Атлетіко
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