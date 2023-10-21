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Реал без Луніна розписав мирову з Севільєю, Хетафе та Бетіс зіграли внічию: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 10-го туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:31 523 0
Реал без Луніна розписав мирову з Севільєю, Хетафе та Бетіс зіграли внічию: результати матчів Ла-Ліги
#Бетіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Реал Сосьєдад, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У 10-у туру іспанської Ла-Ліги відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
10 тур, 21 жовтня

Реал Сосьєдад - Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 64 Мендес

Хетафе - Бетіс 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Рока, 1:1 - 17 Майораль

 Севілья - Реал Мадрид 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 автогол Алаба, 1:1 - 78 Карвахаль

Українець Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних.

Сьогодні відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00 Сельта Віго - Атлетіко

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