Реал без Луніна розписав мирову з Севільєю, Хетафе та Бетіс зіграли внічию: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 10-го туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У 10-у туру іспанської Ла-Ліги відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

10 тур, 21 жовтня

Реал Сосьєдад - Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 64 Мендес

Хетафе - Бетіс 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 1 Рока, 1:1 - 17 Майораль

Севілья - Реал Мадрид 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 автогол Алаба, 1:1 - 78 Карвахаль

Українець Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних.

Сьогодні відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00 Сельта Віго - Атлетіко

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