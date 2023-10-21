Ліверпуль у більшості здолав Евертон Миколенка: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21-го жовтня, відбувся 1 матч у межах 9-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 21 жовтня
Ліверпуль - Евертон 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 75 Салах (пен), 2:0 - 90+7 Салах
Вилучення: Янг 37 (друга жовта)
Українець Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі і провів на полі 88 хвилин.
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у АПЛ:
17:00 Борнмут - Вулвергемптон
17:00 Брентфорд - Бернлі
17:00 Манчестер Сіті - Брайтон
17:00 Ноттінгем - Лутон
17:00 Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пелес
19:30 Челсі - Арсенал
22:00 Шеффілд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
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