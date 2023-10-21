Ліверпуль у більшості здолав Евертон Миколенка: результати матчів АПЛ

Результати матчів 9-го туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21-го жовтня, відбувся 1 матч у межах 9-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

9 тур, 21 жовтня

Ліверпуль - Евертон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 75 Салах (пен), 2:0 - 90+7 Салах

Вилучення: Янг 37 (друга жовта)

Українець Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі і провів на полі 88 хвилин.

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у АПЛ:

17:00 Борнмут - Вулвергемптон

17:00 Брентфорд - Бернлі

17:00 Манчестер Сіті - Брайтон

17:00 Ноттінгем - Лутон

17:00 Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пелес

19:30 Челсі - Арсенал

22:00 Шеффілд Юнайтед - Манчестер Юнайтед

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