Дніпро переграв Старий Луцьк у матчі Суперліги

Дніпро переміг Старий Луцьк у матчі регулярного чемпіонату Суперліги України.

Зустірч завершилася з рахунком 90:62.

Ця перемога стала для дніпрян шостою поспіль на початку нового чемпіонату.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 18-річний гравець дніпрян Данііл Сипало, який набрав 17 очок і 8 підбирань.

Суперліга України - Регулярний чемпіонат

19 жовтня

Старий Луцьк – Дніпро 62:90 (9:29, 14:26, 13:15, 26:20)

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