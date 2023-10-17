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Збірна Фінляндії несподівано програла Казахстану: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 20:55 288 0
Збірна Фінляндії несподівано програла Казахстану: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 жовтня, збірна Фінляндії вдома поступилася Казахстану у матчі кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 8
17 жовтня

Фінляндія - Казахстан 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Тейлор, 1:1 - 77 Зайнутдінов (пен), 1:2 - 89 Зайнутдінов

Сьогодні, 17 жовтня, у кваліфікації Євро-2024 з футболу відбудеться ще кілька матчів:

21:45. Англія - Італія

21:45. Литва - Угорщина

21:45. Мальта - Україна

21:45. Північна Ірландія - Словенія

21:45. Сан-Марино - Данія

21:45. Сербія - Чорногорія

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