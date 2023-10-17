Мальта - Україна 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна Україна грає в гостях проти національної команди Мальти в матчі кваліфікації Євро-2024.

Наш сайт проводить текстову трансляцію поєдинку.

Турнірна таблиця групи C - ТУТ.

Пряма трансляція

34' Нвоко пробивав з далььої дистанції - повз ворота.

33' Сидорчука збили в центрі поля. Штрафний для збірної України.

31' Матвієнко отримав жовту картку за фол у центрі поля.

30' Мбонга виконував подачу, але її заблокував Матвієнко.

28' Пепе отримує допомогу медиків.

27' Зінченко і Мудрик невдало розіграли корнер, Михайло був змушений порушити правила після втрати м'яча.

26' Судаков пробивав по воротах - кутовий.

25' Мудрик пройшов одного захисника і виконував подачу - мальтійці відбиваються.

24' Судаков намагався пробити з дальньої позиції, але його удар було заблоковано.

23' Мудрик отримав по ногах у центрах і заробив штрафний.

21' Забарний у центрі поля збив Мбонга і зупинив атаку супернику.

19' Судаков на фланзі невдало у дриблінг пішов і втратив можливість для прострілу.

17' Судаков виконав простріл низом, але голкіпер на виході впевнено зіграв.

16' Зінченко в центрі прикрив м'яч корпусом і заробив штрафний.

15' На газоні лежить Борг і отримує медичну допомогу.

14' Мудрик жорстко налетів на суперника, усне попередження для Михайла.

12' Гол! Мальта відкриває рахунок у матчі! Мбонг втік від Матвієнка і пробив низом, чим пробив Трубіна.

11' Невдале переведення на Миколенка пішло. Втрачає збірна України ігровий снаряд.

9' Мудрик пішов у обіграш і втратив м'яч.

7' Зінченко потягнув за футболку суперника на чужій половині поля. Штрафний удар для господарів.

6' Мбонг пройшов кількох гравців на фланзі і виконав простріл, який перехопили підопічні Сергія Реброва.

5' Мудрик заробив штрафний у центрі поля в боротьбі з двома гравцями збірної Мальти.

4' Мудрик з дуже гострого кута пробивав, але влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

3' Мудрик собі руками допомагав у пресингу і порушив правила.

2' Мбонг пробивав з-за меж штрафного, від спини Матвієнка м'яч забрав Трубін.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Мальти.

Лунає гімн України!

Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Мальтійська команда зіграє в червоному.

Команди виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Стартовий склад збірної Мальти: Бонелло, Д. Мбонг, Ж. Борг, Пепе, С. Борг, Камендзулі, Н. Мускат, Гійом'є, Янкам, Нвоко, П. Мбонг

Запасні: Аль-Тумі, Галеа, Аттард, Шоу, Пізані, Монтебелло, Пейбер, Сатаріано, Оверенд, Крістенсен, З. Мускат, Апап

Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 21. Олександр Караваєв, 17. Олександр Зінченко (к), 5. Сергій Сидорчук, 7. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 18. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 6. Єгор Назарина, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 14. Віталій Буяльський, 15. Назарій Русин, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.

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